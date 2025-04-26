هيئة الحج تنفي وجود ما يسمى بـالحج التجاري وتحذر من عمليات النصب والاحتيال

نفت الهيئة العليا للحج والعمرة تأكيدها ، وجود ما يسمى (الحج التجاري)، محذرة من عمليات النصب والاحتيال، حيث ذكرت الهيئة في بيان، انه "مع كل موسم حج ترصد ظهور عمليات التحايل على المواطنين من قبل شركات وهمية واشخاص يدعون وجود الحج التجاري".

واشارت الى انها "الجهة الرسمية في العراق التي لها اتصال مباشر مع وزارة الحج والعمرة السعودية المسؤولة عن اعطاء (تصريح الحج) ومنح الفيز للعراقيين، اذ انه لا يمكن لاي شخص الحج بلا تصريح"، مبينة ان "مقاعد الحج المخصصة للعراق توزع حصرا عن طريق الهيئة وعبر القرعة الالكترونية التي يفوز بها عدد من المواطنين الكرام".

كما اهابت الهيئة بالمواطنين، "عدم الانجرار خلف عمليات الاحتيال التي يمارسها بعض ضعاف النفوس والتي غرضها على الاغلب سرقة اموال المواطنين".