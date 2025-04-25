وزير النفط يؤكد من لندن اهمية تعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة في العراق

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني ، اهمية تعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة في العراق، لا سيما في مجال توليد الطاقة الكهربائية.

وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزير التقى خلال لقائه المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، على هامش مشاركته في قمة مستقبل امن الطاقة في لندن ،التي انطلقت أعمالها امس الخميس".

واشار الوزير الى:" ان العراق لديه مشاريع عديدة لاستخدامات الطاقة النظيفة، منها مشروع انشاء اكبر محطة للطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في البلاد ، ومشاريع اخرى لاستثمار الغاز في الصناعات الوطنية ، والذي يمثل خطوة ستراتيجية ضمن البرنامج الحكومي لتنويع مصادر الطاقة".

من جانبه اشاد بيرول بما طرحه الوزير خلال الحلقة النقاشية، مؤكدا :" ان تنويع مزيج الطاقة بات ضرورة ملحة لتحقيق امن الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، فضلا عن مواكبة التحولات العالمية نحو الاستدامة".

وناقش الجانبان تأثير الاوضاع الجيوسياسية الراهنة على اسواق النفط العالمية، مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات الطارئة في قطاع الطاقة.