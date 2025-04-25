الأخبار

وزير النفط يؤكد من لندن اهمية تعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة في العراق


اكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني ، اهمية تعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة في العراق، لا سيما في مجال توليد الطاقة الكهربائية.

وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزير التقى خلال لقائه المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، على هامش مشاركته في قمة مستقبل امن الطاقة في لندن ،التي انطلقت أعمالها امس الخميس".

واشار الوزير الى:" ان العراق لديه مشاريع عديدة لاستخدامات الطاقة النظيفة، منها مشروع انشاء اكبر محطة للطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في البلاد ، ومشاريع اخرى لاستثمار الغاز في الصناعات الوطنية ، والذي يمثل خطوة ستراتيجية ضمن البرنامج الحكومي لتنويع مصادر الطاقة".

من جانبه اشاد بيرول بما طرحه الوزير خلال الحلقة النقاشية، مؤكدا :" ان تنويع مزيج الطاقة بات ضرورة ملحة لتحقيق امن الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، فضلا عن مواكبة التحولات العالمية نحو الاستدامة".

وناقش الجانبان تأثير الاوضاع الجيوسياسية الراهنة على اسواق النفط العالمية، مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات الطارئة في قطاع الطاقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إمام جمعة النجف : نحمّل الحكومة السورية مسؤولية مقتل زائر عراقي
وزير النفط يؤكد من لندن اهمية تعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة في العراق
العامري والصفدي يبحثان توسيع آفاق التعاون بين السلطتين التشريعيتين في العراق والأردن
تيار الفراتين يجدد الثقة بمحمد شياع السوداني أمينا عاما له
القبض على متهم بابتزاز مواطنة بعد نسخ محتويات هاتفها خلال تصليحه
ماراثون "الفوضى" في البصرة.. فعالية "عبثية" تكشف سوء الإدارة وهدر المال العام - عاجل
محكمة أمريكية رفضت تسليمه لبغداد.. ترامب يبعد مطلوبًا للعراق من أمريكا الى افريقيا
الشيخ جلال الدين الصغير : بين التصعيد والتفاوض.. لماذا تغيّرت لهجة أمريكا مع إيران فجأة؟
إمام جمعة النجف حول ماراثون البصرة: مخطط لإفساد ومسخ هوية شعبنا
وفد حكومي عراقي يزور دمشق لتعزيز التعاون الأمني والتبادل التجاري
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك