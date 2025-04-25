إمام جمعة النجف حول ماراثون البصرة: مخطط لإفساد ومسخ هوية شعبنا

حذر إمام جمعة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، من إقامة ماراثون البصرة المختلط، فيما اعتبره مخطط لإفساد ومسخ هوية الشعب العراقي من خلال الحـرب الثقافية الناعمة، بعد أن فشل أعداؤنا في الحرب الطائفية وفتنة التقسيم.

وقال السيد القبانجي في خطبة صلاة الجمعة السياسية إن " موقف علماء البصرة الذين عقدوا اجتماعاً للدفاع عن هوية البصرة الدينية الحسينية، لرفض هذا الأمر، مضيفا انه "نتقدم بالشكر لهم على هذا الموقف، مع شكرنا لعشائرنا ولشبابنا ونسائنا في البصرة اللواتي رفضن هذا الأمر".

وتابع، ان " الماراثون يُعتبر من مخططات الفساد ومسخ هوية شعبنا من خلال الحـرب الثقافية الناعمة، بعد أن فشل أعداؤنا في الحرب الطائفية وفتنة التقسيم".