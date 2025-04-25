المندلاوي والصفدي يتفقان على توثيق التعاون النيابي وتفعيل لجنة الصداقة العراقية الاردنية

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، في مقر اقامته مساء اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب في المملكة الاردنية الهاشمية، احمد الصفدي، والوفد النيابي المرافق له عددا من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، والتداول في مستجدات المشهد السياسي، واخر التطورات التي تشهدها المنطقة.

واكد المندلاوي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه عمق العلاقة التي تربط البلدين، وضرورة استثمارها لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة، لا سيما على المستويات الاقتصادية والأمنية والاستثمارية، فضلًا عن توثيق التعاون النيابي عبر تفعيل لجنة الصداقة العراقية - الاردنية، وتبادل الزيارات والخبرات بين اعضاء المؤسستين التشريعيتين، وبما يحقق مصالح البلدين ورفاهية الشعبين الشقيقين.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية حيال القضايا العربية المصيرية، ودعم كل الجهود والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى إيقاف الاعتداءات الصهيونية على فلسطين ولبنان وسوريا، ومواصلة الضغط على الكيان المحتل لمنعه من تنفيذ مخططاته الخبيثة في المنطقة، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه