رئيس الوزراء يعزي الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الصادق (عليه السلام)

عزى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الامة الاسلامية بذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق (عليه السلام).

وقال السوداني في تدوينة على منصة (أكس)، نعزي الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد سادس الأئمة، وامتداد الرسالة المحمّدية، الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه وعلى نبيّ الأمّة محمد بن عبد الله أفضل الصلاة والسلام).

واضاف:"لقد مثّل الإمام الصادق (عليه السلام) مدرسة متكاملة في الفقه، والأخلاق، والعلوم الطبيعية، ونهل من فيض علومه الفقهاء من مختلف المذاهب والأديان، ومازال العلماء يقرّون حتى اليوم بفضله ويعترفون بسبقه.

وتابع:"عظّم الله أجور المسلمين جميعاً بذكرى هذا المصاب الأليم، وجعلنا من السائرين والمهتدين بهدي الأئمة من أهل بيت النبوة (عليهم السلام).