وزارة التجارة تنفي بيع شاي مسرطن داخل الأسواق المحلية

نفت وزارة التجارة، بيع شاي تالف ومسرطن داخل الأسواق المحلية، حيث ذكر إعلام الوزارة في بيان، أن "ما يتم تداوله بشأن بيع مادة شاي تالف ومسرطن داخل الأسواق المحلية عارٍ عن الصحة"، مبيناً أن "عملية التصرف بهذه المادة تمت وفق سياقات قانونية رسمية، وبتوجيه من مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (24867) لسنة 2024، استناداً إلى طلب الوزارة المقدم بالكتاب المرقم (1095) والمؤرخ في 7 تشرين الثاني 2024".

وأشارت إلى أن "مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية السادسة والأربعين المنعقدة بتاريخ 12 تشرين الثاني 2024، صادق على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (24329 ق)، والتي نصت على:

- شطب كمية الشاي الموقوفة والبالغة (14,845,938) طنًا، استنادًا إلى المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل .

- بيع مادة الشاي التالف عبر مزايدة علنية، مع اشتراط تصديرها خارج العراق حصراً، ومنع تداولها محلياً بشكل قطعي .

- اتخاذ جميع التدابير القانونية لضمان عدم إعادة دخول هذه المواد إلى الأسواق الداخلية .

- تنزيل قيمة البيع من مبالغ التضمين المقررة .

وجددت الوزارة، بحسب البيان، التزامها الصارم بحماية صحة وسلامة المواطنين، مشددة على أن جميع الخطوات تمت بشفافية عالية، ووفق إجراءات تضمن عدم تسرب المواد التالفة إلى الأسواق المحلية، مع استمرار الرقابة المشددة لضمان التنفيذ الكامل لهذه القرارات .