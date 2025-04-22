طقس البلاد: أمطار رعدية وغبار وتباين في درجات الحرارة

ذكرت هيئة الأنواء الجوية اليوم الثلاثاء تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة فيما توقعت هطول أمطار رعدية وتصاعداً للغبار وتبايناً في درجات الحرارة، حيث أوضح بيان للهيئة، أن يوم غدا الأربعاء سيكون الطقس غائما جزئيا مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحيانا درجات الحرارة ترتفع في عموم البلاد.

كما أضاف أن يوم الخميس سيكون الطقس غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائما مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية.

فيما لفت إلى أن طقس يوم الجمعة المقبل سيكون غائما جزئيا مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية أحيانا الرياح شمالية غربية خفيفة .