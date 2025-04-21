وزير الخارجية ونظيره الكويتي يؤكدان أهمية تعزيز آليات التشاور والتنسيق المشترك

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، ونظيره الكويتي الشيخ عبدالله علي اليحيا، اليوم الاثنين، أهمية تعزيز آليات التشاور والتنسيق المشترك.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ،أن" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، وصل إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة رسمية، وكان في استقباله في مطار الكويت الدولي، وزير الخارجية الكويتي الشيخ عبدالله علي اليحيا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية".

وأضاف البيان، أن "حسين ونظيره الكويتي أكدا عقب مراسم الاستقبال، متانة العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، والرغبة في توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

وتابع البيان، أن" الجانبين أكدا أيضا أهمية تعزيز آليات التشاور والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، والدفع نحو شراكة بنّاءة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".