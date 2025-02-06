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رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة العمل وفق معايير واضحة تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن


اكد رئيس الجمهورية ضرورة العمل وفق معايير واضحة تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن.

وذكر بيان للرئاسة" ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الخميس في قصر بغداد، محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق.

واضاف البيان" انه جرى خلال اللقاء، بحث الوضع المالي والاقتصادي في البلاد والسبل الكفيلة بإصلاح وتطوير القطاع المصرفي وانتهاج السياسات النقدية التي تعزز الاستقرار المالي وتحقق التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة العمل وفق معايير واضحة تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، مشيراً إلى أهمية تشجيع وجذب الاستثمارات من خلال دعم القطاع الخاص واستثمار الوضع الأمني المستقر في البلاد بما يعزز هذا الجانب.

بدوره استعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك في مواجهة التحديات الاقتصادية، معبرا عبر عن شكره وتقديره لاهتمام رئيس الجمهورية وتوجيهاته السديدة بهذا الشأن.

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