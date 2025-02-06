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مجلس محافظة بغداد يصوت بالاغلبية 40 صوت من اصل 41 عضو حاضرين على أقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي
وكالة انباء براثا
123
2025-02-06
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