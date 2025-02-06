وزير الكهرباء يفتتح مشروع التوسعة الجديدة في محطة النجف الأشرف 400

افتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، مشروع التوسعة الجديدة في محطة النجف الأشرف، 400.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء ،انه "في خطوة نوعية لتعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية في المدن المقدسة، افتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، مشروع التوسعة الجديدة في محطة النجف (400)، التي تتضمن إضافة المحولة الخامسة بقدرة (250 MVA)، لترتفع القدرة الإجمالية للمحطة إلى (1250 MVA)".

واوضح، ان "مراسم الإفتتاح، حضرها محافظ النجف يوسف كناوي، وعدد من اعضاء مجلس محافظة النجف الاشرف".

وأكد الوزير، وفقاً للبيان، أن "النجف الأشرف تحظى بأولوية قصوى في الخطط الستراتيجية للحكومة ووزارة الكهرباء"، مشيراً إلى "المباشرة منذ العام الماضي بمشروعين حيويين، الأول يتمثل في الدورة المركبة لمحطة النجف الغازية بطاقة (132) ميغاواط، والثاني هو توسعة محطة كهرباء الحيدرية بإضافة دورة مركبة بقدرة (363)ميغاواط، بالإضافة إلى طرح إنشاء محطة حرارية جديدة في النجف بطاقة (1400) ميغاواط، ضمن مشروع إنشاء المحطات الحرارية الاستثمارية بطاقة إجمالية تبلغ (15) ميغاواط".

وشدد، على أن "الوزارة وضعت خطة متكاملة لمعالجة الاختناقات في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع استعداداً لموسم الصيف المقبل"، مؤكداً "إلتزام الوزارة بتحديث البنية التحتية للمدن المقدسة لمواكبة متطلبات الزيارات المليونية"