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وزارة التربية تغلق أكثر من 100 مؤسسة أهلية مخالفة


 

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، إغلاق اكثر من مئة مؤسسة تربوية أهلية خلال عام 2024، مشيرة الى ان هذه الإجراء يهدف لتحقيق استدامة تربوية متميزة مُعززة للأنظمة التعليمية الحديثة، إذ ذكرت الوزارة في بيان، إن "كوادر الوزارة أغلقت نحو 100 مدرسة مخالفة للتعليمات والضوابط الوزارية الرامية إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وخاضعة لمعايير الجودة الشاملة، وذلك بعد متابعة ميدانية حثيثة قامت بها اللجان المختصة التابعة الى المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي في محافظات العراق كافة".

وأوضحت الوزارة، أن "هذه الإجراءات شملت عددا من المعاهد والمدارس ورياض الأطفال غير المجازة رسميا في بادرة تهدف الى تحقيق استدامة تربوية متميزة مُعززة للأنظمة التعليمية الحديثة التي ترقى بالطلبة إلى درجات عليا من الإبداع الفكري والنفسي والاجتماعي دون منازع".

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