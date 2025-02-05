السوداني يؤكد رغبة الحكومة في تنمية العلاقات بين العراق وروسيا

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، رغبة الحكومة في تنمية العلاقات بين العراق وروسيا وتطويرها في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فقد "شهد اللقاء استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود الساعية إلى تدعيم الاستقرار في المنطقة، حيث أبدى رئيس مجلس الوزراء موافقته المبدئية على المشاركة في القمة العربية الروسية التي ستستضيفها جمهورية روسيا الاتحادية قريباً، لأهميتها في تحقيق المصالح المشتركة".

وأكد السوداني، خلال اللقاء، رغبة الحكومة في تنمية العلاقات بين البلدين، وتوسعة آفاق التعاون بمختلف المجالات، كما بيّن ضرورة تعزيز التعاون بشأن مشروع طريق التنمية، والمشاريع الروسية بشأن طرق الترانزيت؛ من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة وتنمية المصالح المشتركة.

من جانبه، "نقل بوغدانوف للسوداني رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحكومة بلاده في تفعيل مذكرات التفاهم الثنائية، استعداداً للاجتماع العاشر للّجنة العراقية الروسية المشتركة التي ستُعقد قريباً، والتي ستتولى مهام تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين".