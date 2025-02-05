العراق وروسيا يبحثان عقد اجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر الحالي

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، وكيل وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر الحالي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان:" ان حسين التقى، اليوم، بوغدانوف بحضور النائب الأول لرئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية ماكسيم ماكسيموف وسفير روسيا الاتحادية لدى العراق إيلبروس كوتراشيف، والممثل الخاص لوزارة الدفاع الروسية وفريق الجيش الروسي سيرغي أفاناسييف، ورئيس ومدير عام شركة غازبروم نفط الروسية ألكسندر ديوكوف، ونائب رئيس ومدير عام شركة "غازبروم نفط" الروسية أنطون جالابوف".

وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق وروسيا والتركيز على مستوى التفاهم العالي بين وزارتي الخارجية في بغداد وموسكو".

وأكدت، أن "اللقاء سلط الضوء على أهمية عقد اجتماع اللجنة العراقية - الروسية المشتركة خلال الشهر الحالي، وضرورة مناقشة الجوانب الاقتصادية بين البلدين ضمن أعمال اللجنة، لا سيما ما يتعلق بالشركات النفطية الروسية العاملة في العراق وسبل تطوير عملها".

ولفتت إلى، أن "اللقاء شهد إشادة بالحوار السياسي المعمق بين البلدين والتفاهمات بشأن الأحداث التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى موسكو"./