الأخبار

العراق وروسيا يبحثان عقد اجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر الحالي


بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، وكيل وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر الحالي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان:" ان حسين التقى، اليوم، بوغدانوف بحضور النائب الأول لرئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية ماكسيم ماكسيموف وسفير روسيا الاتحادية لدى العراق إيلبروس كوتراشيف، والممثل الخاص لوزارة الدفاع الروسية وفريق الجيش الروسي سيرغي أفاناسييف، ورئيس ومدير عام شركة غازبروم نفط الروسية ألكسندر ديوكوف، ونائب رئيس ومدير عام شركة "غازبروم نفط" الروسية أنطون جالابوف".

وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق وروسيا والتركيز على مستوى التفاهم العالي بين وزارتي الخارجية في بغداد وموسكو".

وأكدت، أن "اللقاء سلط الضوء على أهمية عقد اجتماع اللجنة العراقية - الروسية المشتركة خلال الشهر الحالي، وضرورة مناقشة الجوانب الاقتصادية بين البلدين ضمن أعمال اللجنة، لا سيما ما يتعلق بالشركات النفطية الروسية العاملة في العراق وسبل تطوير عملها".

ولفتت إلى، أن "اللقاء شهد إشادة بالحوار السياسي المعمق بين البلدين والتفاهمات بشأن الأحداث التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى موسكو"./

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس مجلس النواب يستقبل مبعوث الرئيس الروسي الى العراق
السوداني يؤكد رغبة الحكومة في تنمية العلاقات بين العراق وروسيا
العراق وروسيا يبحثان عقد اجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر الحالي
السوداني يؤكد رغبة العراق بالتعاون مع الناتو في مجال الصناعات العسكرية
السوداني يدعو أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي السبت المقبل
المحكمة الاتحادية : قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة
لجنة الاستثمار النيابية تعلق على شراء محافظ الانبار 25 سيارة!
السوداني يرعى مراسم توقيع عقد مشروع تطوير وتوسعة مصفى الديوانية
الخرف ترامب يلغي الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران
رئيس مجلس ديالى يكشف أسباب رفضه تعطيل الدوام رغم "الضغوط الكبيرة"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك