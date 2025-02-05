استئناف حركة الطيران في مطار بغداد

صرّح مصدر من داخل مطار بغداد الدولي، اليوم الأربعاء، بعودة حركة الملاحة الجوية في المطار بعد تحسن مدى الرؤية، حيث ذكر المصدر، إن "الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي عادت الى طبيعتها بعد تحسن مدى الرؤية".

وكانت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، قد اشارت الى تصاعد الغبار وتردي الرؤية الافقية في مناطق وسط وجنوب البلاد بسبب الرياح التي قد تصل هباتها الى 50 كم بالساعة، وتصاعد الغبار الذي يؤدي الى تردي الرؤية الافقية بين 5 الى 7 كم.