رئيس مجلس النواب يعلن من المحكمة الاتحادية "الالتزام بقراراتها

اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية، معتبرًا ان اعتراض بعض النواب والطعن بالقوانين لدى المحكمة الاتحادية "تجسيد حقيقي للديمقراطية"، حذث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، ان "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اجرى اليوم الاربعاء، زيارة الى مبنى المحكمة الاتحادية العليا، والتقى المشهداني بالقاضي جاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية العليا وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية".

وبحسب البيان، اكد المشهداني ان "الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات".

كما أوضح ان "العراق يشهد تجسيدا حقيقيا وواقعيا للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية"، مشيرا الى ان "الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية".