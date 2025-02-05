شكوى للقضاء ضد رؤساء المحافظات التي عطلت الدوام

صرّح عضو مجلس النواب سعود الساعدي، اليوم الأربعاء، عن تقديمه شكوى للقضاء العراقي بحق رؤساء الحكومات المحلية في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى بتهمة "الحنث باليمن وتحريض المواطنين" على مناهضة قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وبحسب تغريدة للساعدي اكد انه :قدّم شكوى للقضاء العراقي ضد أولئك المحافظين "بجريمة الحنث في اليمين القانونية، وجريمة تحريض المواطنين على مخالفة القرارات الباتة والملزمة للقضاء العراقي"، إذ ذكر انه "يعاقب الرؤساء وفقا لأحكام المادة (329) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) المعدل بعد منحهم عطلة رسمية بصورة مخالفة لقانون العطل الرسمية رقم (12) لسنة 2024 فضلا عن مخالفتهم الصريحة للسلوك الوظيفي".