رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تبني الحوار الفاعل والجاد لحسم المسائل العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم وفق الدستور والقانون

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة تبني الحوار الفاعل والجاد من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفق الدستور والقانون.

وقال بيان رئاسي:"أن رئيس الجمهورية استقبل، اليوم الإثنين ببغداد، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان، بحث الأوضاع في إقليم كردستان، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة تبني الحوار الفاعل والجاد من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفق الدستور والقانون".

كما بحث اللقاء بحسب البيان ،تصويت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، وتم التأكيد على ضرورة أن يكون التعديل منطلقا للتوصل إلى حلول لصرف مستحقات موظفي الإقليم، وحل الإشكاليات التي تواجه الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في قضية النفط والغاز، وضرورة تمتع العراقيين بثرواتهم الوطنية بعدالة لتحقيق التطور والتنمية الشاملة في البلاد".

بدوره، أشاد قوباد طالباني بجهود رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول للمسائل العالقة وبما يؤمن الحياة الحرة الكريمة لجميع أبناء الشعب"