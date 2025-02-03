رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية

التقى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان في العاصمة طهران.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "المشهداني التقى بزشكيان، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين".

وأضاف: "كما تطرق اللقاء الى التطورات الاقليمية وانعكاساتها على دول المنطقة وضرورة الوقوف بجانب الشعوب المستضعفة ورفع الظلم عنها".

وبحسب البيان، أكد المشهداني على "عمق العلاقات العراقية الايرانية والتي يجسدها احترام الاتفاقات المبرمة بين الجانبين".

ويأتي اللقاء في إطار زيارة رسمية يجريها رئيس مجلس النواب برفقة أعضاء من المجلس إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية و تستمر لمدى يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين هناك.