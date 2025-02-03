السوداني يرأس اجتماعاً خاصاً بستراتيجية الأمن الوطني

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، (3 شباط 2025)، اجتماعاً ضمّ أعضاء الفريق النيابي المكلف بمراجعة ستراتيجية الأمن الوطني، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك عدد من المستشارين والمتخصصين في هذا المجال.

وجرى، خلال الاجتماع، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء "البحث في أبرز الأطر والمفاصل التي تشتمل عليها الستراتيجية، بما في ذلك المتطلبات الأمنية في كل الجوانب، وعلى مختلف الصعد".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، "بمشاركة أعضاء مجلس النواب بهذا الملف المهمّ، ما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،" مشيراً إلى أنّ "الستراتيجية تأخذ بعين الاهتمام المتغيرات المتسارعة في المنطقة ومختلف التحديات الأمنية، الداخلية والخارجية المستمرة".

وبيّن، أن "الستراتيجية تراعي المبادئ الأساسية والدستورية، والقوانين المنظمة لحقوق الإنسان، وكرامة المواطنين،" موضحاً، أن "المؤشرات والبيانات تدلّ بوضوح على انخفاض مستوى الجريمة بأنواعها، وتطوّر قدرات قواتنا المسلحة، وكل صنوف القوات الأمنية، على مستوى المهام والواجبات، وفي مجال دعم الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، في عموم أنحاء العراق".