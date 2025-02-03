السوداني يؤكد أهمية استكمال تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السيد قوباد طالباني، حيث جرى استعراض أبرز الملفات على الصعيد الوطني، وأفضل السبل لتعزيز تنفيذ البرنامج الحكومي، بما يلبي تطلعات المواطنين في جميع أرجاء العراق.

كما شهد اللقاء البحث في عدد من المواضيعِ مشتركةِ المسؤوليةِ مع حكومة الإقليم، في ضوء تصويت مجلس النواب لصالح تعديل قانون الموازنة بالأمس، بما يوسع من مجالات التعاون المؤسساتي، ويتيح الفرصة لحل العقبات الإدارية المشتركة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى دعم الحكومة للحوارات الجارية بين القوى السياسية في إقليم كردستان العراق، وأهمية استكمال تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، في ضوء نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي.