السوداني يرعى حفل تسليم مفتاح بغداد عاصمة السياحة العربية 2025

اعتبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، أن بغداد أحرزت الكثير من المعايير لتكون عاصمة للسياحة العربية، مشيرا الى أن العراق يستقبل 10 ملايين سائح سنوياً.

وقال السوداني خلال تسليم مفتاح بغداد عاصمة السياحة العربية 2025، "بغداد اليوم مثل ما كانت عبر محطاتها التأريخية وأحرزت الكثير من المعايير لتكون عاصمة للسياحة".

وأضاف أن "بغداد دار لكل العراقيين وحكومتنا حرصت على تطوير بغداد وكل المحافظات"، مشيرا "نحن اليوم بصدد إعلان الكثير من المشاريع السياحية في بغداد".

وتابع رئيس الوزراء، أن "العراق يستقبل 10 ملايين سائح سنوياً والسياحة البيئية والثقافية والتراثية كلها متوفرة في العراق"، مشددا بالقول "العراق يتسنم مكانته كبلد فاعلة ومؤثر".

وكانت وزارة الثقافة والسياحة والآثار حددت، الثاني من شهر شباط الحالي، موعدا لتسلم مفتاح بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.

‏يشار الى أن المنظمة العربية للسياحة قررت اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.