قصف يستهدف وكراً لداعش الارهابي في ناحية المنصورية بمحافظة ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، (2 شباط 2025)، بقصف جوي استهدف وكراً لداعش الارهابي في محافظة ديالى.

وذكر المصدر ان "قصفا استهدف وكراً لداعش الارهابي في ناحية المنصورية بمحافظة ديالى".

ويأتي هذا القصف تزامناً مع إعلان قيادة العمليات المشتركة، بوقت سابق اليوم عن قتل 7 إرهابيين بضربة جوية لطائرات F16 العراقية في قاطع "الزركة" ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك والعثور على جثثهم بينهم ما يسمى بوالي داعش في كركوك.