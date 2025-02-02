هجوم مجهول على حقل دانة غاز في جمجمال بمحافظة السليمانية شمالي العراق.

تعرّض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، مساء اليوم الأحد (2 شباط 2025)، لقصفٍ بطائرة مسيرة.

وقال مصدر أمني إن "حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية تعرض الى قصف بطائرة مسيرة مفخخة".

ويعدُّ حقل كورمور للغاز أكبر حقلٍ للغاز الطبيعي في العراق، تُقدّر احتياطاته بـ 8 تريليون و200 مليار قدم مكعب.

ويقع الحقل الذي تبلغ مساحته 135 كيلو متر مربع، في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، وتديره حكومة إقليم كردستان منذ عام 2003.