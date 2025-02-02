مجلس النواب يعقد جلسته الـ4 من الفصل التشريعي الجديد.. تتضمن 4 فقرات

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد 2 نوفمبر/ شباط 2025، جلسته الـ4 من الفصـــل التشريعـــي الأول السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي.

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (4) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة، بحضور 176 نائباً.

وأدرج مجلس النواب على جدول أعماله في جلسة اليوم الأحد، مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة، في خطوة جديدة نحو استكمال مناقشاته وإقراره.