المندلاوي يوعز للجان المعنية بالبرلمان المباشرة بأجراءات تشريع قانون نقابة المهن الصحية

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم السبت، عدد ا من ممثلي المهن الصحية، لمناقشة جملة من القضايا التي تهم هذه الشريحة المهمة وسبل تطبيق القرارات والتشريعات ذات العلاقة.

وأكد المندلاوي على ضرورة الإسراع في تنفيذ بنود تعديل قانون الملاك المصوت عليه في مجلس النواب، بما يضمن معالجة سريعة لقضية احتساب سنوات التسكين لغرض العلاوة والترفيع، ومتابعة صرف مستحقات الخطورة للسنوات السابقة للمسكنين وفقًا للقانون، فضلًا عن نيل حقوق العاملين في القطاع المهم كافة.

ووجه النائب الأول، اللجان النيابية المعنية بمتابعة تطبيق فقرات القانون آنف الذكر، والبدء في إجراءات تشريع قانون نقابة " المهن الصحية" ، والذي يهدف إلى تنظيم شؤون هذه الفئة وتعزيز دورها المهني في المجتمع.

من جانبهم، أعرب ممثلو المهن الصحية عن امتنانهم للمندلاوي لجهوده التي أثمرت في تشريع قانون الملاك، معتبرين هذه الخطوة إنجازاً كبيراً يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع الصحي