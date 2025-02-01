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الشيخ همام حمودي: لن نسمح بتغيير النظام بقوة الخارج


أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، رفضه لعودة النظام الشمولي وحكم الحزب الواحد، ولأي محاولات لتغيير النظام بقوة الخارج.

وقال الشيخ حمودي في كلمة خلال ملتقى الحوار الذي عُقد اليوم السبت في قاعة الانتصار، "لن نسمح بتغيير النظام بقوة الخارج، ولن نقبل بعودة النظام الشمولي، وحكم الحزب الواحد، أو حكم الأقلية للأكثرية بأي شكل كان. سنحافظ على نظامنا ومستقبل أجيالنا"، لافتاً إلى أن "التغيير لا يأتي إلا بأيدينا، وبإرادة شعبنا عبر صناديق الانتخابات"، معتبراً أن "الانتخابات القادمة مصيرية، ونتمنى مشاركة الأخوة الصدريين لتكون أكثر فاعلية".

وأضاف "الإطار وحكومته تعاملا مع المتغيرات في أمريكا والمنطقة بموضوعية وشجاعة وكل ما يروجه بعض الخانعين من مخاوف ليس له أساس إلا في نفوسهم الضعيفة".

وأتم: "المطلوب من شعبنا هو البصيرة، والشجاعة، والحضور، والمتابعة، وعدم الاستماع للخزعبلات ، فالعراق بخير، ونعمة تستوجب شكر الله والمحافظة عليها".

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