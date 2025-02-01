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إعتراض نيابي على آلية تمرير الموازنة في جلسة التصويت يوم غد!


صرّح النائب عن كتلة اشراقة كانون النيابية زهير الفتلاوي، اليوم السبت، عن امتعاض عدد من أعضاء مجلس النواب من الطريقة المقترحة لتمرير تعديل الموازنة، فيما أكد ان جلسة التصويت يوم غد ستشهد انشقاقا بين النواب لعدم تمرير القانون، حيث ذكر الفتلاوي في حديث لقناة السومرية، "مرة أخرى، يتم إدراج فقرة التصويت على تعديل قانون الموازنة على جدول الاعمال بدون ارسال الجداول"، مستدركا بالقول "وهذا فيه غبن للكثير من الشرائح، فضلا عن كونه مخالفة للمادة 77 ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث الأخيرة، ونصت على ارسال جداول الموازنة لسنة 2024".

وأضاف الفتلاوي، أن "يوم أمس شهد اجتماع رئيس الوزراء برؤساء الكتل السياسية واتفقوا على المضي بالتصويت على تعديل قانون الموازنة بدون إرسال الجداول، بالإضافة الى المادة 12 اولا وثانيا والتي ألزمت بتسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مشيرا الى ان "المادة 12 واضحة، تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومتين للسنوات من 2004 ولغاية 2022 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان رقابة الاقليم استنادا الى الحقوق والالتزامات المالية المنصوص عليها".

وأوضح الفتلاوي، أن "المادة 12 ايضا تلزم حكومة اقليم كردستان بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية بشحن النفط الخام المنتج من الحقول الموجودة في الاقليم الى مخازن شركة سومو في ميناء جيهان التركي بما لا يقل عن 400 الف برميل يوميا وفقا للبيانات الشهرية، وهذا لم يلتزم به الإقليم".

وأنهى الفتلاوي تصريحه قائلاً، "هذا ما جرى كله، والاقليم لم يلتزم بذلك، وبالتالي يوم غد سوف يكون هنالك انشقاق في جلسة مجلس النواب، لان النواب الوطنيين سوف يعملون على عدم تمرير التصويت على تعديل الموازنة".

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إعتراض نيابي على آلية تمرير الموازنة في جلسة التصويت يوم غد!
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