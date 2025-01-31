السويد.. اخلاء سبيل المتهمين بقتل سلوان موميكا

أعلن المدعي العام في السويد راسموس أومان، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل 5 موقوفين بقضية مقتل حارق القرآن الكريم سلوان موميكا في السويد.

وقال أومان في بيان، إنه"تم إطلاق سراح جميع الأشخاص الخمسة الذين تم اعتقالهم بتهمة قتل سلوان موميكا في سودرتاليا".

وأضاف: "لقد ضعفت الشكوك حول وجود جريمة ولم أعد أرى أي سبب لابقاء هؤلاء الأشخاص قيد الاحتجاز"، مستدركا بالقول: "ولكن الشكوك لم تزول تماما بعد. وتستمر التحقيقات الأولية حاليا لمعرفة ما حدث ومن أو من يقف وراء جريمة القتل المشتبه بها".

وذكرت وسائل إعلام سويدية، أنه"تم اعتقال الرجال الخمسة بناء على شكوك مختلفة، بدءا من الاشتباه المعقول إلى السبب المحتمل وتتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاما، ويعيش جميعهم في سودرتاليا، ويعيش العديد منهم بالقرب من مسرح الجريمة".

وكان سلوان موميكا (38 عاما)، المعروف بحرق المصاحف، في مبنى سكني في هوفسجو عندما تم إطلاق النار عليه وقتله وكان هناك بث مباشر على حسابه في تيك توك قبل وقت قصير من إطلاق النار.