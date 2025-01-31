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الشيخ جلال الدين الضغير يتحدث عن مسارات الوضع السوري في ظل وجود المشاريع والإرادات المتضاربة
وكالة انباء براثا
110
2025-01-31
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