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مستشار الأمن القومي يترأس اجتماع مجلس الاستخبارات الوطني


 

ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الاستخبارات الوطني بجلسته الأولى لعام 2025 ، فقد ذكر مكتب المستشار في بيان له، إن "المجلس ناقش، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها". كما أوضح المكتب، أن "المجلس جدد التأكيد على الاستمرار بالتوجيه ضمن ساحات العمل الأمنية والاستخبارية، وبما يعزز التكامل والتنسيق بين جميع القطعات الأمنية والاستخباراتية".

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مستشار الأمن القومي يترأس اجتماع مجلس الاستخبارات الوطني
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