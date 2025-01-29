الاستخبارات العسكرية تُطيح بأربعة عناصر إرهابية في الأنبار ونينوى وكركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الإطاحة بأربعة عناصر إرهابية في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك.

وذكرت في بيان " أنه "بمتابعة حثيثة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات عمليات كركوك وشعب استخبارات الفرق ( 5 و 10 و 15 ) وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ومن خلال نصب كمائن محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على (4) إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب ) في قضائي الرمادي والرطبة وناحيتي الرياض والعياضية".

وأضافت أن "المتهمين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".