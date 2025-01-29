وزارة العدل: إجراءات حكومية جديدة لبيع عقارات القاصرين

تتجه وزارة العدل، إلى اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة لبيع عقارات القاصرين خلال المدة المقبلة، فقد ذكر مدير قسم الإعلام في الوزارة مراد الساعدي إن "الوزارة وضمن أولوياتها لحماية حقوق القاصرين وضمانها، تستعد قريباً لتوفير خدمة إلكترونية عبر منصة (أور) الإلكترونية، تتيح للأوصياء تقديم طلبات بيع العقارات إلكترونياً من خلال منصة خاصة".

وأوضح أن "الإجراء سيمكن الوصي من تقديم طلب البيع عبر نافذة مخصصة، إذ يُطلب تحميل الوثائق الضرورية، كحجة الوصاية والمستمسكات الرسمية للقاصر، والسند الخاص بالعقار، ليتم التحقق بعدها إلكترونياً من جميع البيانات، ما يقلل من وقت الإجراءات، ويضمن الشفافية والنزاهة".

كما بيّن الساعدي أن " لجنة من دائرة رعاية القاصرين، تضم فريقاً من البحث الاجتماعي والتدقيق، ستقوم بمراجعة الطلب، والتحقق من أن العقار البديل المطروح مطابق أو أعلى قيمة من العقار السابق".