10 مليارات دولار أُنفقت على مشاريع الإسكان وقطاع الطاقة الشمسية منذ 2016 في العراق

كشفت وكالة أي ان بي أي البرازيلية في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن معلومات الانفاق من البنك المركزي العراقي، مؤكدة ان السلطات العراقية انفقت مبلغ 9.9 مليار دولار امريكي على مشاريع الإسكان والعقارات منذ عام 2016 وحتى اليوم.

وقالت الوكالة إن "القيمة بالدينار العراقي لمشاريع الاعمار والإسكان بلغت 13 ترليون دينار عراقي بحسب كشف الحسابات منذ عام 2016 وحتى عام 2024، مضاف اليها 762 مليون دولار امريكي، بما تعادل قيمته الترليون دينار عراقي، انفقت على الاستثمار بالطاقة الشمسية في البلاد".

وأشارت الوكالة أيضا الى ان "بعض تلك الأموال وجهت لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منصات حكومية، دون الكشف عن النسبة التي خصصت لتلك المشاريع من حسابات الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية وبناء المشاريع العقارية".