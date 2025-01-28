الاستخبارات والامن تقبض على 8 مطلوبين بتهم "الإرهاب وتجارة المخدرات" في ثلاث محافظات

ألقت مفارز الاستخبارات والامن، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، القبض على 8 مطلوبين بتهم "الإرهاب وتجارة المخدرات" في ثلاث محافظات.
وذكر بيان، للمديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع ان" قوة امنية مشتركة وبواجبات منفصلة أسفرت عن الاطاحة بـ 8 مطلوبين للقضاء 3 منهم بتهم الارهاب وخمسة متهمين اخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة، في محافظات بغداد والنجف، وميسان".
وأوضح البيان، إن "المتهمين المطلوبين صدرت بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادتين (٤/ارهاب ، ٢٨ مخدرات)، مبينا إن العملية نفذت وفق معلومات استخباراتية دقيقة"، مؤكدا انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة.
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