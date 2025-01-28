الأخبار

الاستخبارات والامن تقبض على 8 مطلوبين بتهم "الإرهاب وتجارة المخدرات" في ثلاث محافظات


ألقت مفارز الاستخبارات والامن، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، القبض على 8 مطلوبين بتهم "الإرهاب وتجارة المخدرات" في ثلاث محافظات.

وذكر بيان، للمديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع ان" قوة امنية مشتركة وبواجبات منفصلة أسفرت عن الاطاحة بـ 8 مطلوبين للقضاء 3 منهم بتهم الارهاب وخمسة متهمين اخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة، في محافظات بغداد والنجف، وميسان".

وأوضح البيان، إن "المتهمين المطلوبين صدرت بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادتين (٤/ارهاب ، ٢٨ مخدرات)، مبينا إن العملية نفذت وفق معلومات استخباراتية دقيقة"، مؤكدا انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما هي المصارف المخولة بايداع مبالغ بيع وشراء العقارات السكنية
ضبط مخبأ للمتفجرات والاعتدة في احد البساتين بديالى
10 مليارات دولار أُنفقت على مشاريع الإسكان وقطاع الطاقة الشمسية منذ 2016 في العراق
الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي بشأن الشركات السياحية
الاستخبارات والامن تقبض على 8 مطلوبين بتهم "الإرهاب وتجارة المخدرات" في ثلاث محافظات
بسيارته المصفحة القبض على سائق بحماية النائب ياسين العيثاوي دهس رجل مرور في بغداد
السوداني: قطاع الطاقة يمثل مكانة محورية في خطط الحكومة
تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات اجتماع مطار النجف الدولي
الإطاحة بأحد رؤوس عصابات الجريمة المنظمة شمال شرقي ديالى
مجلس الوزراء يضيف مبلغا للموازنة لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات 2025
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك