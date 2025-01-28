بسيارته المصفحة القبض على سائق بحماية النائب ياسين العيثاوي دهس رجل مرور في بغداد

القت شرطة بغداد الكرخ، مساء يوم الاثنين، (27 كانون الثاني 2025)، القبض على متهم اقدم على دهس رجل مرور بعد أن لاذ بالفرار.

وقالت الشرطة في بيان، "فور قيام متهم يستقل عجلة لاندكروزر بدهس منتسب مرور بصفة عقد ضمن قاطع مسؤولية نجدة الخضراء وبعد أن لاذ بالفرار طاردت دوريات نجدة الكرخ العجلة التي دهست شرطي المرور وتسببت بكسر في ساقه الايسر".

وأضافت: "تمكنت دوريات النجدة وبإشراف قائد شرطة الكرخ من ضبط العجلة والقاء القبض على المتهم، إذ تم تسليمه مع العجلة إلى مكتب مكافحة إجرام المنصور ونقل المنتسب إلى المستشفى لتلقي العلاج".

من جهته، كشف مصدر مطلع، ان السائق الذي دهس شرطي المرور في بغداد، تابع لحماية النائب ياسين العيثاوي.