تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات اجتماع مطار النجف الدولي

أعلن محافظ النجف الاشرف يوسف كناوي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقية إدارية للتحقيق في ملابسات الاجتماع الخاص بمطار النجف الأشرف الدولي.

وقال كناوي في بيان ، أنه "وجه إدارة مطار النجف بالتعاون الكامل مع هيئة النزاهة في تحقيقاتها"، معلنا "دعم المحافظة الكامل لمباشرة هيئة النزاهة التحقيق في ملابسات اجتماع مطار النجف الاشرف الدولي والتعاون الكامل مع هيئة النزاهة في مجريات التحقيق".

واضاف، انه "تم تشكيل لجنة تحقيق إدارية لتباشر إجراءاتها في التحقيق حول ما تم تداوله وما تم التطرق إليه خلال اجتماع ضم أعضاء من مجلس النواب مع عدد من موظفي مطار النجف الأشرف الدولي لتدارس واقع حال المطار".

وبين كناوي أن "المحافظة مستمرة بالتنسيق مع مجلس المحافظة ووزارة النقل لاختيار مدير للمطار يتمتع بالخبرة والكفاءة لإدارة وتطوير هذا المنشأ الحيوي والمهم في المحافظة".