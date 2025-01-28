الإطاحة بأحد رؤوس عصابات الجريمة المنظمة شمال شرقي ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، الإطاحة بأحد أخطر رؤوس عصابات الجريمة المنظمة في عملية نوعية جرت شمال شرق ديالى.

وقال المصدر، إن "قوة أمنية مشتركة مدعومة بجهود استخباراتية نفذت عملية نوعية في محيط قضاء المقدادية، شمال شرق ديالى، ونجحت في اعتقال أحد المتهمين الذين يعدون من أبرز قيادات العصابات الخارجة عن القانون".

وأضاف أن "المعتقل كان متورطًا في سلسلة من الجرائم، بينها الخطف والابتزاز، وله علاقة بعملية خطف مدني قبل أيام في المقدادية، حيث تم تحريره بجهود أمنية".

وأشار المصدر إلى أن "العملية تمت بعد جهد استخباري مميز أسهم في تحديد مكان المعتقل، حيث تم تنفيذ كمين محكم أدى إلى الإطاحة به"، معتبرًا أن "اعتقال هذا العنصر يعد إنجازًا أمنيًا واستخباريًا كبيرًا".

من جهتها، اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، الاطاحة بأخطـر المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب بعد الاشتباك معه في قضاء المقدادية.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "تم القاء القبض على الارهابي المحكوم مؤبد غيابيًا (ر ، ح ، ع) خلال عملية أمنية نوعية نفذتها قوة من (الوحدة التكتيكية) فجر اليوم".

وبينت ان "عملية القاء القبض جرت بعد الاشتباك مع الإرهابي الذي فتح النار باتجاه القوة الأمنية باستخدام ســلاح (M4 ، ورمانة يدوية) الا ان فاعلية قوة الوحدة التكتيكية ساهمت بألقاء القبض عليه وضبط السلاح الذي بحوزته، دون اي خسائر تذكر"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لتقديمه للقضاء لينال جزائه العادل".