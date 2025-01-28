بينها الإعدام والمؤبد.. احكام قضائية بحق 15 متهماً في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، صدور أحكام قضائية شديدة بحق 15 متهماً أُلقي القبض عليهم ضمن المحافظة.

وذكرت الوكالة في بيان، أنه "أصدرت السلطات القضائية المختصة أحكاماً قضائية بحق (15) متهم تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد".

وأشارت الى ان "ذلك جاء بعد أن اعترفوا على اشتراكهم في العديد من الهجمات على القوات الأمنية، منها المحاولة اليائسة في صد القوات المحررة لمناطق الساحل الأيمن والأيسر لمحافظة نينوى اثناء عمليات التحرير من عصابات داعش الارهابية، واخرى في قضاء تلكيف وسد الموصل وقضاء مخمور".