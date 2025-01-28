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الهيئة العليا لمكافحة المخدرات: ارتفاع بأعداد مراجعة المدمنين إلى المؤسسات الصحية لغرض العلاج والتأهيل


صرّحت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، عن ارتفاع ملحوظ بأعداد مراجعة المدمنين إلى المؤسسات الصحية لغرض العلاج والتأهيل، فيما أجملت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجلس النواب أبرز أنشطتها بهذا الشأن، داعية إلى سرعة تخصيص قطع أراضٍ ببغداد والمحافظات لإنشاء مديريات فرعية تتبع مديرية شؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.

وبيّن رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، إن "اللجنة اطلعت على نتائج عمليات المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية وبعض الأحكام الصادرة عن القضاء بحق المتاجرين الدوليين والمحليين الخاصة بمكافحة ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية خلال العام الماضي 2024، ما يؤشر حجم الجهود الطيبة التي بُذلت كما يؤشر تطور الأداء وكذلك يبين التضحيات التي بذلتها المديرية التي تجسدت بدماء شهداء الواجب".

وأوضح أن "اللجنة حثَّت بعض الدول التي تمت زيارتها على التعاون مع العراق في مجال مكافحة هذه الظاهرة على مختلف الصعد، وتفعيل الحضور الإعلامي لأعضاء اللجنة المستمر في التوعية والتثقيف ضد الظاهرة المدمرة لمجتمعنا وشبابنا، واقتراح تشكيل اللجان الفرعية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة المحافظين في جميع المحافظات استناداً لأحكام المادة (5/حادي عشر) من قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017، وقد شكلت فعلياً عدد من هذه اللجان في بعض المحافظات".

كما أضاف أن "اللجنة وجهت المحافظين بالإسراع في تخصيص قطع أراضٍ للمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات لإنشـاء مقر وموقف ومصحة في كل مديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتأكيد على ضرورة الإسراع في إجراءات صرف المكافآت المالية للمفارز الضابطة للمواد المخدرة وفق المادة (44) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017)، وحثّ الحكومة ووزارة الداخلية نحو تخصيص مبالغ من موازنة المحافظات لتأمين متطلبات مديريات شـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، من الأجهزة والمعدات ومفارز الكلاب البوليسية (k9) والاحتياجات الأخرى".

مؤكدا أن "جهود كل السلطات توِّجت بفتاوى المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) والمجمع الفقهي العراقي الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ومن ثمار جهود اللجنة إشادة مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بأداء اللجنة فضلاً عن جهات عربية ومحلية أخرى"، مبيناً بالقول: "نؤكد أن مكافحة هذه الظاهرة تحتاج جهود جميع أبناء الوطن على المستوى الرسمي والشعبي من دون استثناء لخلق ثقافة موحدة ضد هذه الظاهرة".

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الهيئة العليا لمكافحة المخدرات: ارتفاع بأعداد مراجعة المدمنين إلى المؤسسات الصحية لغرض العلاج والتأهيل
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