نائب في البرلمان: اغلب المتهمين في فساد السكك يوفدون الى إيطاليا!

صرّح النائب عامر عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، عن ايفاد اغلب المتهمين في فساد السكك الى إيطاليا، إذ ذكر النائب في تدوينة على منصة (X) ان "اغلب المتهمين في ملف السكك 22.5 مليار دولار سافروا إيفاد الى إيطاليا، بعدما كانوا ايفادا في تركيا".

وأوضح ان "ذلك جاء رغم مطالبتنا لرئيس الوزراء ووزير النقل بسحب يد المتهمين ومنعهم من السفر ولكن دون جدوى"، لافتا الى ان "150 كتاب رسمي تم رفعها لرئيس الوزراء ووزير النقل والجهات الرقابية حول شبهات فساد السكك".