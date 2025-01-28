غداً رئيس الوزراء المصري في بغداد لتوقيع 11 مذكرة تفاهم بين البلدين

يستقبل رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ يوم غد الأربعاء، نظيره المصريَّ مصطفى مدبولي لرئاسة اللجنة العليا بين البلدين، فبحسب الصحيفة الرسمية فأن "ذلك جاء في وقتٍ انطلقتْ فيه أمس الاثنين ببغداد أعمال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا العراقيَّة- المصريَّة المشتركة على مستوى الخبراء من كلا البلدين"، حيث تم التحضير لتوقيع (11) مذكّرة تفاهمٍ جديدة بين العراق ومصر خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.

وتشمل مذكّرات التفاهم النقل البريَّ للركّاب والبضائع، والتقييس والسيطرة النوعيَّة، والتعاون في مجال الآثار والمتاحف، إضافةً إلى الاتصالات، وبناء الصوامع والسايلوات.

كما ستشمل المذكّرات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات التربية والتعليم، الصحَّة، الزراعة، الموارد المائية، وتطوير القطاع الخاصّ، فضلاً عن دفع عجلة التنمية لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وطبقًا لمصدرٍ في الغرفة التجاريَّة المصريَّة للصحيفة الرسمية فإنَّ "(50) رجل أعمالٍ سيرافقون رئيس الوزراء المصريَّ مصطفى مدبولي الذي سيصل إلى بغداد غداً الأربعاء، إذ ستُعقد اللجنة العليا على مستوى رئيسَي وزراء البلدين، كما سيتمّ توقيع البروتوكولات الجديدة إضافةً إلى متابعة ما تمَّ توقيعه في السابق".

وكان السفير العراقيُّ في القاهرة قحطان الجنابي، تحدَّث في وقتٍ سابقٍ، عن استكمال جميع الاستعدادات لعقد اجتماعات اللجنة العراقيَّة المصريَّة نهاية الشهر الحالي في العاصمة بغداد، حيث أوضح أنَّ الاجتماعات ستكون على مستوى رئيسَي وزراء الدولتين محمّد شياع السودانيّ ونظيره المصريِّ مصطفى مدبولي.