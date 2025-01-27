مديرية الحج والعمرة تعلن عن حصيلة جديدة لحادث المعتمرين قرب عرعر

أعلنت مديرية الحج والعمرة في إقليم كردستان العراق، الاثنين، عن حصيلة جديدة تخص حادث المعتمرين قرب منفذ عرعر الحدودي، حيث ذكر المتحدث باسم المديرية، إن "المعتمرين توقفوا للاستراحة في أحد المطاعم القريبة من الطريق، وبعد استئناف رحلتهم، اصطدمت شاحنة كبيرة بسيارتهم بشكل عنيف، ما تسبب في وقوع الكارثة".

وأضاف ستوني أن "الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص على الفور، أحدهم من قضاء چمچمال بينما لم يتم الكشف بعد عن هوية الضحيتين الأخريين"، موضحا أنه "تم تسجيل إصابة سبعة أشخاص بحالات تتفاوت بين الخطرة والمتوسطة"، وأفاد مصدر أمني مساء الاثنين، بوفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين بحادث سير لحافلة معتمرين قرب منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.