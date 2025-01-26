قائد عمليات بغداد يعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الرجبية

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (26 كانون الثاني 2025)، نجاح خطتها الامنية لتامين الحماية للجموع المليونية التي توافدت من مختلف المحافظات لإحياء زيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة الدليمي في بيان انه وعلى "مدار أيام متواصلة وبجهد استخباري كبير والتزام عالي المستوى بالخطط المرسومة، تمكن الأبطال في الأجهزة الأمنية من تأمين الحماية للجموع المليونية التي توافدت لإحياء ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر "الكاظم" عليه السلام في مدينة الكاظمية المقدسة وكذلك في جميع الطرقات التي سلكها الزائرون بعموم مناطق العاصمة".

واضاف "أتقدم بالشكر والتقدير لجميع من أسهم في إنجاح هذه الزيارة المليونية الحاشدة ولما بذله منتسبو القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والاجهزة والوكالات الاستخبارية من جهود كبيرة تستحق الثناء".وتابع التميمي "احيي الجهد الخدمي في الوزارات المشاركة في الخطة والمواكب والزائرين الذين تعاونوا مع إخوانهم وأبنائهم في الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن لهذه الجموع، كما قدم الشكر للقنوات الفضائية والكوادر الاعلامية والوكالات الاخبارية للتغطية ونقلهم مجريات الزيارة.

واختتم قائد عمليات بغداد البيان بتقديم الشكر للمواطنين في محافظة بغداد عموماً ومدينة الكاظمية المقدسة خصوصاً لتعاونهم مع الاجهزة الامنية واستقبالهم للحشود المليونية المعزية.