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السوداني يجري اتصالاً هاتفياً مع الطبيب العراقي الذي تطوع لعلاج الجرحى في غزّة


أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، (25 كانون الثاني 2025)، اتصالاً هاتفياً بالطبيب العراقي الدكتور محمد طاهر كامل ابو رغيف، الذي تطوّع للعمل في مستشفيات غزّة خلال العدوان، وساعد في إنقاذ عدد كبير من الجرحى، بينهم أطفال.

وفي مستهلّ الاتصال، وصف السوداني الطبيب ابو رغيف، بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء"، بأنه "سفير الإنسانية، وأنّ ما قدمه من عمل جليل لأبناء غزّة، يمثل موقفاً مشرفاً يعتز به العراقيون، والأحرار حول العالم، بما عاشه في غزّة مع أهلها وضحايا العدوان وفي أحلك الظروف".

وبيّن السوداني، أن "أداء الدكتور محمد طاهر ابو رغيف خير مُعبر عن موقف الشعب العراقي، فضلاً عن ترسيخ الهدف النبيل لمهنة الطب الإنسانية".

ودعا رئيس مجلس الوزراء "الطبيب ابو رغيف إلى زيارة العاصمة بغداد للاحتفاء بجهوده وموقفه الإنساني المبدئي، مجدداً دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان، وأنه سيكون سباقاً في الإسهام في نجاح هذه الجهود".

من جانبه، عبر الدكتور محمد طاهر ابو رغيف عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء، "مؤكداً أنّ "غزة وما تعرض له أبناؤها من عدوان سافر، دفعه لأن يتواجد معهم، ويمارس واجبه الإنساني في معالجة الجرحى،"

مبيناً أنّ "الفرصة التي توفرت له للتطوع والعمل في مستشفيات غزّة، مثّل بها أبناء العراق، الذين لو سنحت لهم الفرصة لتطوعوا بتقديم خدماتهم لأهالي غزّة، الذين كانوا يعيشون أصعب الظروف وأخطرها".

 

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السوداني يجري اتصالاً هاتفياً مع الطبيب العراقي الذي تطوع لعلاج الجرحى في غزّة
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