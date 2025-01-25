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المندلاوي يعزي بوفاة النائب مصطفى العرسان الجميلي


عزى محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب،الراحل النائب مصطفى العرسان الجميلي، عضو اللجنة القانونية النيابية.

وقال المندلاوي في بيان له "ببالغ الحزن والأسى، ننعى فقيدنا الراحل النائب مصطفى العرسان الجميلي، عضو اللجنة القانونية النيابية، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، تاركًا أثرًا طيبًا وسيرة عطرة في خدمة الوطن والشعب.

لقد كان الفقيد رحمه الله مثالًا للإخلاص والتفاني في أداء واجبه النيابي، ساعيًا دومًا لتحقيق العدالة وخدمة أبناء العراق، وستبقى مواقفه الوطنية وإنجازاته علامة مضيئة في مسيرته.

فنتقدم بخالص التعازي إلى كتلة تقدم واعضاء اللجنة القانونية النيابية وعائلة الفقيد الكريمة وذويه، وإلى أبناء الشعب العراقي كافة، داعين الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

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