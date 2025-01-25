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وزير الخارجية التركي يزور بغداد يوم غد الأحد


يجري وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان يوم غد الأحد، زيارة رسمية إلى بغداد للقاء كبار المسؤولين العراقيين لبحث العلاقات الثنائية وملفات إقليمية.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن الوزير فيدان سيلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين ومسؤولين أخرين.

وستتناول اللقاءات أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق، والتطورات الإقليمية الراهنة، بحسب تلك المصادر الدبلوماسية.

ومن المتوقع أن يشدد الوزير فيدان على إرادة تركيا للدفع بالعلاقات مع العراق على أساس الأجندة الإيجابية وفي إطار مؤسسي، وحرصها على تفعيل آليات التعاون المختلفة التي أنشئت لهذا الغرض بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في 22 نيسان الماضي.

ومن المنتظر أن يؤكد فيدان على ضرورة الحفاظ على بيئة الاستقرار والأمن التي تم إنشاؤها بصعوبة في العراق وأهميتها البالغة بالنسبة للمنطقة برمتها.

كما من المتوقع أن يؤكد على دعم تركيا لجهود حكومة السوداني الرامية إلى منع العدوان الإسرائيلي والتطورات في سوريا من التأثير سلبا على العراق.

وخلال اللقاءات سينقل فيدان رسالة مفادها أن إقامة حوار بناء وعلاقات حسن الجوار بين العراق والإدارة الجديدة في سوريا سيكون في مصلحة البلدين والمنطقة بأكملها حسب المصادر الدبلوماسية التركية.

كما سيعرب عن ارتياح تركيا للتفاهم الذي يجري تطويره مع العراق في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وإعلان بغداد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي "منظمة محظورة".

وسينقل الوزير فيدان تطلعات تركيا النهائية المتمثلة بإدراج الجانب العراقي التنظيم على لائحة الإرهاب بشكل رسمي، والقضاء عليه بشكل كامل على الأراضي العراقية.

كما من المنتظر أن يؤكد على مواصلة تركيا دعم مشروع "طريق التنمية" الذي تولي له أهمية استراتيجية.

وسيتطرق الوزير فيدان إلى أهمية رفع العوائق المصطنعة أمام التبادل التجاري الثنائي بين البلدين.

وسيؤكد على أهمية أمن وسلامة التركمان بوصفهم جسرا إنسانيا قويا يربط بين العراق وتركيا.

هذا وترتبط تركيا بالعراق علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية عميقة الجذور، ويعد العراق من أهم الشركاء التجاريين لتركيا، بحجم تبادل تجاري يصل إلى 20 مليار دولار.

وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة أثمرت عن إقامة تعاون في مجالات شتى

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