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بعد التأكد من نزاهته.. القضاء ينصف الاستثمار ويعيد الاجازة لمشروع "مجمع الزهور"


بعد أن تم توجيه الاتهامات زورا وباطلا على مجمع الزهور الاستثماري والشركة الحياة الجديدة المنفذة للمشروع، فند القضاء العراقي تلك الاتهامات وانصف المجمع والشركة.

وذكر مصدر مطلع ان "القضاء العراقي أعاد الاجازة الاستثمارية لمشروع مجمع الزهور السكني ولشركة الحياة التي اتهمت باطلا بانها في القائمة السوداء".

 واضاف المصدر ان "اتهام مدير الشركة شمال عزيز إسماعيل بالسرقة هو كلام عار عن الصحة"، متسائلا "كيف ينصف القضاء صاحب الشركة اذا كان بالفعل متهم بالسرقة". 

وتابع ان "هذه الاتهامات يرد منها التسقيط بهدف المنافسة بعد تفوقه في المشاريع الاستثمارية التي يقيمها في بغداد والمحافظات على الفاسدين والمبتزين"، لافتا الى ان "المحكمة الادارية العليا هي التي تنظر بالاجازات الاستثمارية ولها الحق بالتدخل ومنح الاجازات للشركات الرصينة ومنع الشركات غير الرصينة والفاسدة من إقامة مشاريع استثمارية في البلاد".

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