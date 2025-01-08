السوداني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في مبنى البرلمان الايراني، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ،انه:"جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، والتأكيد على تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وكذلك دعم التعاون بين السلطتين التشريعيتين في العراق وايران، بما يسهم في ترسيخ مصالح البلدين".

وتناول اللقاء تطورات الاحداث في سوريا، و جرى التأكيد على وحدة الاراضي السورية، ودعم الامن والاستقرار فيها، وضرورة أن يضمن النظام السياسي الجديد حقوق جميع المكونات والاطياف السورية، وكذلك العمل المشترك من اجل تخفيف التوترات ومضاعفة جهود ارساء السلم والامن الاقليمي والدولي.