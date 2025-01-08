المالية النيابية تؤكد للبنك الدولي أهمية بقاء البنى التحتية لطريق التنمية بيد الحكومة

بحث رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني مع وفد البنك الدولي برئاسة (جان كريستوف كاريه )المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ، اليوم الأربعاء، دعم مشروع تأهيل خطوط سكك الحديد وربطها من جنوب العراق مروراً بالشمال ووصولاً الى تركيا، ضمن مشروع طريق التنمية.

وذكر بيان للجنة :" ان العطواني أكد خلال اللقاء ، أن تكون البنى التحتية لطريق التنمية بيد الحكومة لكي لا يكون هذا المشروع المهم الذي يربط العراق بدول العالم خاضعاً للتأثيرات ، وأن لا يكون مشروع طريق التنمية مجرد نقطة عبور، بل نسعى لأن يكون بوابة لتنشيط مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية وتطوير البنى التحتية".

ودعا العطواني، وفد البنك الدولي إلى "تقديم روى وأفكار جديدة بشأن تحقيق الاستثمار الأمثل لهذا المشروع الضخم الذي من المؤمل ان يجعل العراق ممراً اقتصادياً يربط آسيا بأوروبا"، مشدداً على "ضرورة الإسراع بتقديم دراسة الجدوى المتعلقة بخطة تطوير قطاع سكك الحديد ضمن مشروع طريق التنمية، والاسهام في تحشيد الخبرات الدولية واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار فيه بما يحقق مصلحة البلاد ،والتطلع لعقد ورش عمل مشتركة واجتماعات موسعة مع البنك الدولي، لتقديم إحاطة كاملة عن تفاصيل المشروع ومناقشة تفاصيله بما يؤمن دعماً نيابياً واسعاً لهذا الاقتراض".

من جانبه، اكد الوفد استعداد فريق البنك الدولي لتقديم دراسة الجدوى ومسار المشروع وتفاصيله في حلول شهر شباط المقبل"